Росія вдарила безпілотниками по Шостці: майже все місто без світла та тепла
Комунальні служби та лікарні перейшли на резервне енергопостачання.
У вівторок, 23 грудня, російський агресор здійснив атаку на місто Шостка Сумської області, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок удару зруйновано об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.
«Значна частина абонентів залишилися без електроенергії та опалення», — наголосив Нога.
Комунальні підприємства та медичні заклади були змушені перейти на резервне енергопостачання, аби забезпечити безперебійну роботу критично важливих об’єктів.
На місцях руйнувань працюють аварійно-відновлювальні бригади. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та проводять першочергові роботи з відновлення електро- і теплопостачання.
Наразі інформація про завдані збитки та можливі втрати уточнюється.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки в Одеській області під ударами опинилися цивільні об’єкти — енергетична, портова, транспортна, промислова та житлова інфраструктура.
У Львівській області пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
На Київщині у Вишгородському районі сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку. Внаслідок цього, загинула 76-річна жінка.