- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 369
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила біля багатоповерхівки у великому місті: серед постраждалих — дитина (фото)
Російські війська знову атакували Запоріжжя. Цього разу удар припав поблизу багатоповерхівки в Космічному районі міста.
Російські війська завдали удару поблизу багатоповерхівки в Космічному районі Запоріжжя. Унаслідок атаки є постраждалі, серед них — дитина.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Удар по Запоріжжю 20 листопада: що відомо про наслідки атаки
«Росіяни завдали удару поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі міста. Інформація щодо поранених уточнюється», — написав Михайло Семікін.
Пізніше він повідомив, що внаслідок атаки поранення дістали дві жінки.
«На щастя, травми не тяжкі. Обом постраждалим надають необхідну медичну допомогу», — зазначив посадовець.
За останніми даними, загальна кількість поранених унаслідок російських атак по Запоріжжю зросла до 10 людей. Серед постраждалих є дитина.
За словами Семікіна, внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин. На місцях працюють усі відповідальні служби.
Нагадаємо, 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Під ударом опинилися промислові об’єкти одразу в трьох районах міста. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення.