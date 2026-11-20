Атака на Запоріжжя 20 листопада / © Запорізька ОВА

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Російські війська завдали удару поблизу багатоповерхівки в Космічному районі Запоріжжя. Унаслідок атаки є постраждалі, серед них — дитина.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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Удар по Запоріжжю 20 листопада: що відомо про наслідки атаки

«Росіяни завдали удару поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі міста. Інформація щодо поранених уточнюється», — написав Михайло Семікін.

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Пізніше він повідомив, що внаслідок атаки поранення дістали дві жінки.

«На щастя, травми не тяжкі. Обом постраждалим надають необхідну медичну допомогу», — зазначив посадовець.

За останніми даними, загальна кількість поранених унаслідок російських атак по Запоріжжю зросла до 10 людей. Серед постраждалих є дитина.

За словами Семікіна, внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин. На місцях працюють усі відповідальні служби.

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© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Нагадаємо, 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Під ударом опинилися промислові об’єкти одразу в трьох районах міста. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення.

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