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Росія вдарила бомбами по великому обласному центру: кількість поранених зростає, серед них — діти
Жителів області попередили про повторну небезпеку ударів безпілотниками та авіабомбами.
У суботу, 18 липня, російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранення дістали щонайменше 5 людей.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«П’ять людей дістали поранень, у тому числі 14-річний хлопець та 17-річна дівчина», — уточнив чиновник.
За його даними, російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору обласного центру. Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Усім постраждалим наразі надається необхідна медична допомога.
Також Федоров попереджає про загрозу нового застосування ударних безпілотників та небезпеку ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) по Запорізькій області.
Нагадаємо, вдень 18 липня внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників у Запорізькій області зазнав пошкоджень пасажирський поїзд. Минулося без жертв завдяки оперативній евакуації.