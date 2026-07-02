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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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96
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Росія вдарила дроном по АЗС: спалахнула пожежа, є постраждалі

У Харкові дрон РФ влучив в автозаправку. Спалахнула масштабна пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ

Атака РФ / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 2 липня атакували безпілотником автомобільну заправну станцію в Київському районі Харкова. Внаслідок влучання на місці події виникла пожежа, також відомо про поранених людей.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

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Наразі на місці влучання працюють екстрені служби, які ліквідовують займання та надають допомогу пораненим. Точна кількість постраждалих, а також масштаби руйнувань цивільної інфраструктури на заправці наразі встановлюються.

«На місці пожежа, є постраждалі. Решту деталей зʼясовуємо», — зазначив Ігор Терехов.

Як додав потім голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередніми даними, постраждали двоє людей.

«З’ясовуємо всі обставини обстрілу», — запевнив Синєгубов.

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Нагадаємо, росіяни вдень 2 липня завдали нових ударів по цивільних містах України. Під атакою ударних безпілотників опинилися Харків і Запоріжжя.

Раніше ми писали, що 2 липня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух через російську балістичну атаку. Ворог вдарив по Дніпровському району, пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Також після масованого удару РФ по Києву вночі 2 липня різко зросла кількість жертв. За останніми даними, загинула вже 21 людина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
96
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