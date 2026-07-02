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Росія вдарила дроном по АЗС: спалахнула пожежа, є постраждалі
У Харкові дрон РФ влучив в автозаправку. Спалахнула масштабна пожежа.
Російські війська 2 липня атакували безпілотником автомобільну заправну станцію в Київському районі Харкова. Внаслідок влучання на місці події виникла пожежа, також відомо про поранених людей.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Атака РФ на Харків — що відомо
Наразі на місці влучання працюють екстрені служби, які ліквідовують займання та надають допомогу пораненим. Точна кількість постраждалих, а також масштаби руйнувань цивільної інфраструктури на заправці наразі встановлюються.
«На місці пожежа, є постраждалі. Решту деталей зʼясовуємо», — зазначив Ігор Терехов.
Як додав потім голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередніми даними, постраждали двоє людей.
«З’ясовуємо всі обставини обстрілу», — запевнив Синєгубов.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, росіяни вдень 2 липня завдали нових ударів по цивільних містах України. Під атакою ударних безпілотників опинилися Харків і Запоріжжя.
Раніше ми писали, що 2 липня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух через російську балістичну атаку. Ворог вдарив по Дніпровському району, пошкоджено транспортну інфраструктуру.
Також після масованого удару РФ по Києву вночі 2 липня різко зросла кількість жертв. За останніми даними, загинула вже 21 людина.