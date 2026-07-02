Росія вдарила дроном по фітнес-центру в Запоріжжі: всередині були люди (відео)

Росіяни атакували дроном фітнес-центр із басейном у Запоріжжі / © Запорізька ОВА

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Російські війська 2 липня атакували безпілотником будівлю фітнес-центру в Запоріжжі. У момент влучання ворожого дрона в спортивному комплексі біля басейну перебували люди.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Іван Федорів зазначив, що удар припав прямо по будівлі, де розташований фітнес-центр із басейном. Наразі встановлюються всі деталі атаки, інформація про руйнування та можливих постраждалих серед відвідувачів і персоналу уточнюється.

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Також в ОВА оприлюднили момент влучання.

Росіяни атакували дроном фітнес-центр із басейном у Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Росіяни атакували дроном фітнес-центр із басейном у Запоріжжі / © Запорізька ОВА

Нагадаємо, росіяни вдень 2 липня завдали нових ударів по цивільних містах України. Під атакою ударних безпілотників опинилися Харків і Запоріжжя.

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