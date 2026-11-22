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Росія вдарила дроном по Харкову: в одному з районів спалахнула пожежа
Уранці 22 листопада російський ударний безпілотник влучив у Київському районі Харкова, спричинивши пожежу.
Російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Унаслідок влучання в Київському районі міста виникла пожежа.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
«Влучання ударного дрону в Київському районі. На місці пожежа», — зазначив мер.
За словами Терехова, наслідки російської атаки наразі уточнюють.
Інформації про можливих постраждалих, пошкоджені об'єкти та масштаби пожежі поки немає.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія вдарила дроном по лікарні в Харкові: четверо постраждалих і десятки вибитих вікон
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