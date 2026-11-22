Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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Російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Унаслідок влучання в Київському районі міста виникла пожежа.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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«Влучання ударного дрону в Київському районі. На місці пожежа», — зазначив мер.

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За словами Терехова, наслідки російської атаки наразі уточнюють.

Інформації про можливих постраждалих, пошкоджені об'єкти та масштаби пожежі поки немає.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія вдарила дроном по лікарні в Харкові: четверо постраждалих і десятки вибитих вікон

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