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Росія вдарила дроном по лікарні в Харкові: четверо постраждалих і десятки вибитих вікон
Унаслідок російської атаки безпілотником на медичний заклад у Харкові постраждали четверо людей, а в будівлі вибито понад 50 вікон.
У ніч проти 20 листопада російські війська атакували лікарню в Шевченківському районі Харкова. Ворожий безпілотник влучив у медичний заклад, спричинивши пошкодження будівлі та поранення людей.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За уточненими даними, внаслідок удару постраждали четверо людей.
Вибуховою хвилею в лікарні вибило понад 50 вікон.
Наразі фахівці продовжують обстежувати місце атаки, щоб встановити повний масштаб руйнувань.
Інформацію про стан постраждалих міська влада поки не уточнила.
Нагадаємо, що раніше у Києві зафіксували влучання біля одного з мостів: Кличко повідомив про наслідки атаки