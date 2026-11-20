Швидка допомога

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У ніч проти 20 листопада російські війська атакували лікарню в Шевченківському районі Харкова. Ворожий безпілотник влучив у медичний заклад, спричинивши пошкодження будівлі та поранення людей.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За уточненими даними, внаслідок удару постраждали четверо людей.

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Вибуховою хвилею в лікарні вибило понад 50 вікон.

Наразі фахівці продовжують обстежувати місце атаки, щоб встановити повний масштаб руйнувань.

Інформацію про стан постраждалих міська влада поки не уточнила.

Нагадаємо, що раніше у Києві зафіксували влучання біля одного з мостів: Кличко повідомив про наслідки атаки

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