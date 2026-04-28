Росія вдарила дроном по Сумах: пошкоджено будинки та магазин

У ніч проти 28 квітня російські війська здійснили атаку безпілотником по Ковпаківському району міста Суми.

Як повідомляє офіційна сторінка Сумської міської військової адміністрації, внаслідок удару пошкоджено п’ять приватних житлових будинків та один магазин. У будівлях вибито вікна.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Інші наслідки атаки наразі уточнюються.

На місці працюють відповідні служби.

Ми раніше інформували, що інформація про можливе напівоточення Сум не відповідає дійсності. Ворог перебуває далеко від міста, а проривів немає.

