Росія вдарила КАБами по Харківщині: постраждали четверо людей, серед яких дитина

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Російські війська ввечері суботи, 18 липня, завдали удару чотирма керованими авіабомбами по Слатиному Харківської області.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Найбільше постраждав один із приватних будинків, під завалами якого опинилися мати та дитина. Їх деблокували місцеві мешканці ще до прибуття рятувальників. Обох постраждалих госпіталізували до лікарень: жінка 1991 року народження перебуває у тяжкому стані, дівчинка — у стані середньої тяжкості», — повідомив Задоренко.

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Також поранення дістали двоє чоловіків 1978 та 1943 років народження. У них діагностували черепно-мозкові травми, контузії та інші ушкодження. Обох постраждалих госпіталізували.

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено приватні житлові будинки та службовий автомобіль газорозподільного підприємства.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару безпілотником по Новгород-Сіверському на Чернігівщині.

Ми раніше інформували, що Росія посилює удари по Одесі та області, застосовуючи реактивні дрони, ракети, балістику й тактичну авіацію.

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