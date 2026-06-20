Росія вдарила КАБами по Харкову: під завалами приватного будинку опинилася жінка

Фото ілюстративне - Харків, ДСНС / © Суспільне

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У ніч проти 20 червня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у приватний житловий сектор, під завалами одного з будинків опинилася жінка.

Про наслідки ворожого удару повідомив міський голова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, російська армія атакувала Холодногірський район міста керованими авіаційними бомбами. Один із боєприпасів влучив у приватний житловий сектор, спричинивши руйнування житлових будинків.

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Наразі відомо, що в одному з пошкоджених будинків під завалами перебуває жінка. На місці працюють рятувальні служби, триває уточнення інформації щодо інших можливих постраждалих та масштабів руйнувань.

Місцева влада закликає жителів Харкова не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях через загрозу повторних ударів.

У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні з застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного й наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

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