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Росія вдарила КАБами по Харкову: пошкоджено житлові будинки, є постраждалі
Російські війська атакували Харків керованими авіабомбами — під ударом опинився Холодногірський район, де зафіксовано руйнування житлових будинків і є постраждалі.
Російські війська завдали авіаудару керованими авіабомбами по Харкову — під атакою опинився Холодногірський район міста, внаслідок чого є постраждалі та значні руйнування.
За словами Ігоря Терехова, окупанти вдарили КАБами по Холодногірському району Харкова. Наразі відомо про постраждалих, однак точна кількість травмованих та їхній стан ще уточнюються.
У результаті влучання керованої авіабомби пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків, а також складське приміщення. На місці триває обстеження території, рятувальні служби встановлюють остаточні масштаби руйнувань.
Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже загроза повторних атак з боку РФ зберігається.
У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.