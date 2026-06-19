ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила КАБами по Харкову: пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

Російські війська атакували Харків керованими авіабомбами — під ударом опинився Холодногірський район, де зафіксовано руйнування житлових будинків і є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
КАБ

КАБ / © Wikimedia Commons

Російські війська завдали авіаудару керованими авіабомбами по Харкову — під атакою опинився Холодногірський район міста, внаслідок чого є постраждалі та значні руйнування.

За словами Ігоря Терехова, окупанти вдарили КАБами по Холодногірському району Харкова. Наразі відомо про постраждалих, однак точна кількість травмованих та їхній стан ще уточнюються.

У результаті влучання керованої авіабомби пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків, а також складське приміщення. На місці триває обстеження території, рятувальні служби встановлюють остаточні масштаби руйнувань.

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже загроза повторних атак з боку РФ зберігається.

У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie