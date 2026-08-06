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Росія вдарила КАБами по Сумах: є постраждалі та масштабні руйнування
Наразі відомо щонайменше про двох постраждалих.
Російські війська в ніч проти 6 серпня завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Він заявив, що поблизу епіцентрів вибухів пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки вибито сотні вікон.
Наразі відомо щонайменше про двох постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу.
На місцях ударів працюють екстрені служби.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 серпня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 6 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.