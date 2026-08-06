Росія вдарила КАБами по Сумах: є постраждалі та масштабні руйнування

Ворог атакував Суми / © ДСНС

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Російські війська в ніч проти 6 серпня завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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Він заявив, що поблизу епіцентрів вибухів пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки вибито сотні вікон.

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Наразі відомо щонайменше про двох постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місцях ударів працюють екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 серпня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 6 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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