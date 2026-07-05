Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівку, є поранені (фото)

Запоріжжя

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Унаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя керованими авіабомбами пошкоджено житлові будинки та промисловий об'єкт. Поранення дістали троє людей.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Що відомо про обстріл Запоріжжя

Як зазначається, росіяни вгатили по Запоріжжю КАБами. Атака сталася близько 23:00.

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За попередніми даними, внаслідок влучання серйозних руйнувань зазнала багатоповерхівка — у будинку зруйновано стіну з першого по п'ятий поверх. Також пошкоджено розташовані поруч житлові будинки, припарковані автомобілі та промисловий об'єкт.

Станом на 08:00 відомо про трьох постраждалих. Серед поранених — 14-річний хлопець. Усім потерпілим надається необхідна допомога.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину відповідно до ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Слідчі проводят необхідні процесуальні дії та документують наслідки чергової атаки російських військ.

Нагадаємо, російські війська завдали щонайменше п'яти ударів по Запоріжжю, атакувавши житлову забудову та об'єкти критичної інфраструктури міста. Найбільших руйнувань зазнала багатоповерхівка, де вибухом зруйновано стіну з першого по п'ятий поверх, а також пошкоджено автостоянку та припарковані автомобілі. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранення дістали троє людей, серед яких одна дитина. Усі постраждалі отримують медичну допомогу. На місці ударів працюють рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та уточнюють масштаби руйнувань

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