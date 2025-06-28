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Росія вдарила по 21-поверховому будинку в Одесі: люди були заблокованими в квартирах (фото)
Росія знову атакувала Одесу: є загиблі та постраждалі.
Вночі 28 червня 2025 року Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах.
Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах.
Врятовано 5 осіб, серед них - маленька дитина.
Попередньо відомо про 2 загиблих, щонайменше 4 постраждалих.
На місці працюють психологи та розгорнуто пункт незламності від ДСНС.
Ситуацію ускладнювали повторні повітряні тривоги.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, що Одесу атакували російські дрони: в місті пролунали вибухи.