Росія вдарила по 21-поверховому будинку в Одесі: люди були заблокованими в квартирах (фото)

Росія вдарила по Одесі / © ДСНС

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Вночі 28 червня 2025 року Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах.

Врятовано 5 осіб, серед них - маленька дитина.

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© ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Попередньо відомо про 2 загиблих, щонайменше 4 постраждалих.

На місці працюють психологи та розгорнуто пункт незламності від ДСНС.

Ситуацію ускладнювали повторні повітряні тривоги.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Нагадаємо, що Одесу атакували російські дрони: в місті пролунали вибухи.