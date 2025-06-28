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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по 21-поверховому будинку в Одесі: люди були заблокованими в квартирах (фото)

Росія знову атакувала Одесу: є загиблі та постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Росія вдарила по Одесі

Росія вдарила по Одесі / © ДСНС

Вночі 28 червня 2025 року Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах.

Врятовано 5 осіб, серед них - маленька дитина.

Удар по Одесі 28 червня 2025 року _1 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Одесі 28 червня 2025 року _4 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Одесі 28 червня 2025 року _7 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Одесі 28 червня 2025 року _6 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Одесі 28 червня 2025 року _5 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Одесі 28 червня 2025 року _3 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Одесі 28 червня 2025 року _2 / © ДСНС

© ДСНС

Попередньо відомо про 2 загиблих, щонайменше 4 постраждалих.

На місці працюють психологи та розгорнуто пункт незламності від ДСНС.

Ситуацію ускладнювали повторні повітряні тривоги.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що Одесу атакували російські дрони: в місті пролунали вибухи.

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