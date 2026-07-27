Росія вдарила по автобусу з людьми в Запоріжжі

Удар по автобусу у Запоріжжі / Фото: Ілюстративне / © Credits

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Російські окупанти посеред дня прицільно атакували громадський транспорт у Запоріжжі. За попередньою інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни вгатили по автобусу в Запоріжжі

Росіяни атакували автобус, що з людьми пересувався Запоріжжям. За словами Івана Федорова, наразі постраждалих немає.

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Автобус зазнав сильних ушкоджень — він фактично наполовину знищений. У ньому вибиті вікна, понівечений салон та дірка в даху після влучання.

В ОВА наголошують, що об’єктом атаки став звичайний пасажирський транспорт, а не військова ціль.Станом на 14:00 у Запоріжжі та області зберігається загроза ударів балістичними ракетами.

Росіяни весь день атакують Запоріжжя

Нагадаємо, 27 липня російські війська атакували Запоріжжя балістичними ракетами, про що повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пізніше стало відомо про трьох поранених, серед них одна жінка перебуває у вкрай тяжкому стані — лікарі борються за її життя.

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Крім того, унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Дніпро в ніч проти 27 липня загинуло двоє людей — зокрема 67-річний чоловік у Запоріжжі, та є поранені. В обох містах зазнали пошкоджень житлові будинки, автівки та інфраструктура, а під завалами в Запоріжжі можуть залишатися люди.

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