Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові: є загиблий і постраждалі

Ракетна атака

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Увечері 4 жовтня російська армія завдала удару по висотному багатоквартирному будинку в Харкові. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, шестеро людей постраждали.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, удар зафіксували в Індустріальному районі міста. Медики надають допомогу постраждалим, усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

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«Одна людина загинула внаслідок ворожого удару в Індустріальному районі», — повідомив Синєгубов.

Пізніше голова ОВА уточнив, що внаслідок атаки також спалахнули адміністративна будівля та два автомобілі.

Наразі триває ліквідація наслідків російського удару.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що, за уточненою інформацією Ситуаційного центру, внаслідок подвійного удару російськими «Бандеролями» по Індустріальному району загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

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Також горять автомобілі та адміністративна будівля, а близько десяти багатоквартирних будинків пошкоджено.

Триває рятувально-пошукова операція.

За інформацією видання «Суспільне», внаслідок ворожого удару загинув водій легкового авто, який їхав дорогою в той момент, коли поруч поцілила «Бандероль».

Нагадаємо, 2 жовтня російські війська завдали чергового жорстокого удару керованими авіабомбами (КАБ) по житлових кварталах Харкова. Внаслідок влучань один із будинків у приватному секторі повністю перетворився на руїни, загинули люди.

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