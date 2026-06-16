Росія вдарила по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей (фото)

Атака на Балаклію / © Facebook/ Володимир Карабан

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Російські війська вкотре атакували мирне населення Балаклійської громади на Харківщині. За попередньою інформацією, ворожі снаряди влучили у приватний сектор, неподалік багатоквартирних житлових будинків, а також у цивільне підприємство.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Росія вдарила по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей (6 фото) © Facebook/ Володимир Карабан © Facebook/ Володимир Карабан © Facebook/ Володимир Карабан © Facebook/ Володимир Карабан © Facebook/ Володимир Карабан © Facebook/ Володимир Карабан

Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих. Чотирьох людей госпіталізували до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу. Ще двом постраждалим допомогу надали безпосередньо на місці атаки.

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Інформація про можливих інших постраждалих уточнюється. На місцях ударів продовжують працювати екстрені служби, триває ліквідація наслідків чергового російського обстрілу.

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