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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей (фото)

Унаслідок чергового російського обстрілу Балаклії постраждали щонайменше шестеро людей, серед яких двоє дітей. Окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Балаклію

Атака на Балаклію / © Facebook/ Володимир Карабан

Російські війська вкотре атакували мирне населення Балаклійської громади на Харківщині. За попередньою інформацією, ворожі снаряди влучили у приватний сектор, неподалік багатоквартирних житлових будинків, а також у цивільне підприємство.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Росія вдарила по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей (6 фото)

Атака на Балаклію_6 / © Facebook/ Володимир Карабан

© Facebook/ Володимир Карабан

Атака на Балаклію_4 / © Facebook/ Володимир Карабан

© Facebook/ Володимир Карабан

Атака на Балаклію_1 / © Facebook/ Володимир Карабан

© Facebook/ Володимир Карабан

Атака на Балаклію_5 / © Facebook/ Володимир Карабан

© Facebook/ Володимир Карабан

Атака на Балаклію_2 / © Facebook/ Володимир Карабан

© Facebook/ Володимир Карабан

Атака на Балаклію_3 / © Facebook/ Володимир Карабан

© Facebook/ Володимир Карабан

Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих. Чотирьох людей госпіталізували до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу. Ще двом постраждалим допомогу надали безпосередньо на місці атаки.

Інформація про можливих інших постраждалих уточнюється. На місцях ударів продовжують працювати екстрені служби, триває ліквідація наслідків чергового російського обстрілу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
10
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