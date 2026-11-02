Росія вдарила по будинках на Сумщині: з-під завалів дістали тіло загиблого

Удар по Сумщині / © ДСНС

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Російські війська завдали удару по житловому сектору Миколаївської громади Сумської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала травми. Також пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Внаслідок влучання загорівся приватний будинок. Під час аварійно-пошукових робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої людини.

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За попередньою інформацією, пошкоджено п'ять приватних будинків і дві господарські споруди.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Рятувальники ДСНС спільно з працівниками місцевих пожежних команд ліквідували пожежу.

Російські атаки 2 листопада: що відомо про наслідки

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що росіяни атакували Миколаївську громаду двома ударними безпілотниками. Загиблим виявився чоловік, а його дружина зазнала важких поранень. Жінку госпіталізували. Один приватний будинок повністю знищено, ще п'ять пошкоджено.

Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада Росія також масовано атакувала Одесу. Пошкоджено житлову, цивільну та енергетичну інфраструктуру, зокрема об'єкт ДТЕК. Зруйновано пекарню, постраждали п'ятеро людей.

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Крім того, окупанти вдарили керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Під удар потрапили чотириповерховий житловий будинок і поштове відділення, загорілися автомобілі. Одна людина загинула, щонайменше 11 постраждали, зокрема 11-річний хлопчик, який зазнав гострої реакції на стрес.

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