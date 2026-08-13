Атака РФ на Краматорськ 13 серпня / © Донецька ОДА

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Увечері 13 серпня російські війська завдали авіаудару по житлових районах Краматорська. Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще понад десять дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації, начальник ОВА Вадим Філашкін.

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Атака РФ на Краматорськ — що відомо

Зазначається, що атака сталася увечері, з 20:30 до 20:56. За цей час росіяни завдали вісьмох ударів по Краматорську та селищу Біленьке, попередньо — авіабомбами.

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У Краматорську влучили в житловий сектор і пошкодили багатоповерхівку. Інформацію про інші руйнування зараз уточнюють. За останніми даними, внаслідок вечірніх ударів щонайменше одна людина загинула та ще 15 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

«Росія знову перетворила звичайний вечір у місті на смертельну небезпеку. Це не випадковість і не помилка — так ворог воює проти наших людей», — заявив Філашкін.

На місцях влучань працюють усі відповідальні та профільні служби. Вони надають необхідну медичну й психологічну допомогу постраждалим, а також встановлюють остаточні наслідки ворожої атаки.

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Нагадаємо, на Одещині ворог удруге за день ударив по пасажирському потягу — спалахнула пожежа, на місці працюють усі рятувальні служби.

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Також росіяни намагаються захопити Лиман на Донеччині. Росіяни розглядають місто як плацдарм для наступу у напрямку Слов’янська та Краматорська.

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