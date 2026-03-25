Полтавщина

Реклама

Росіяни вночі 25 березня вдарили по Полтавській області. У Миргородському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру.

Про це інформує голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Зокрема, руйнувань зазнали близько 20 приватних будинків, багатоквартирні будинки, освітній заклад, два магазини, а також автомобілі та вагон із зерном. Після ударів виникли пожежі.

Реклама

На місцях подій працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки та займаються гасінням загорянь.

«Інформації щодо травмованих не надходило», — повідомив Дяківнич.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня Росія здійснила масовану атаку по Полтавщині дронами та ракетами. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення. У Полтавській громаді пошкоджено житлові будинки та готель, виникли пожежі. На місцях ударів працювали рятувальники, медики та інші служби, ліквідація наслідків триває.