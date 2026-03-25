Росія вдарила по десятках житлових будинків: під атакою — ще один регіон України (фото)

У Полтавській області внаслідок чергової атаки ворожих безпілотників пошкоджені багатоквартирні будинки, освітній заклад, два магазини, а також автомобілі та вагон із зерном.

Катерина Сердюк
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Полтавщина

Росіяни вночі 25 березня вдарили по Полтавській області. У Миргородському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру.

Про це інформує голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Полтавщина

Зокрема, руйнувань зазнали близько 20 приватних будинків, багатоквартирні будинки, освітній заклад, два магазини, а також автомобілі та вагон із зерном. Після ударів виникли пожежі.

Полтавщина

На місцях подій працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки та займаються гасінням загорянь.

Полтавщина

«Інформації щодо травмованих не надходило», — повідомив Дяківнич.

Полтавщина

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня Росія здійснила масовану атаку по Полтавщині дронами та ракетами. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення. У Полтавській громаді пошкоджено житлові будинки та готель, виникли пожежі. На місцях ударів працювали рятувальники, медики та інші служби, ліквідація наслідків триває.

