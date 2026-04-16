Росія вдарила по Дніпру: загинула людина, масштабні пожежі у місті (фото)

Одна людина загинула внаслідок російської атаки на Дніпро — у місті спалахнули масштабні пожежі та є руйнування.

Атака на Дніпро

Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

У ніч проти 16 квітня російські війська атакували Дніпро. За попередніми даними, внаслідок удару загинула одна людина.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У місті зафіксовано численні осередки займання — горять житлові будинки, гаражі та автомобілі. Ворог поцілив по житлових кварталах, що спричинило значні руйнування цивільної інфраструктури.

Також пошкоджено навчальний заклад. На місцях працюють рятувальники та всі екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.

Інформація щодо кількості постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до 10 осіб, семеро з них госпіталізовані.

