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- Укрaїнa
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РФ ударила по двох маршрутках: десятки загиблих, частину жертв досі не можуть упізнати — моторошні деталі
Російська бомба влучила просто у дві маршрутки з людьми.
Посеред дня 8 жовтня армія РФ ударила по двох маршрутках у Краматорську на Донеччині. Загинуло 30 осіб, але кількість жертв може зрости. Медики продовжують боротися за життя 18 поранених.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Російська бомба фактично вдарила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм», — повідомив він.
Внаслідок удару в місті також пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На опублікованому відео видно тіла, розкидані по вулиці, заваленій уламками, а також обвуглений корпус автобуса.
«Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це, реагував жорстко — саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли», — наголосив Зеленський.
Атака на Краматорськ — що відомо
Російські війська завдали удару по двох рейсових автобусах із цивільними у Краматорську. Після атаки обидва транспортні спалахнули, вогонь також перекинувся на прилеглу відкриту територію.
Через різке погіршення безпекової ситуації у Краматорську та Слов’янську ухвалили рішення зупинити роботу громадського транспорту.