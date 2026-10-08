Атака на Краматорськ / © ДСНС

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Посеред дня 8 жовтня армія РФ ударила по двох маршрутках у Краматорську на Донеччині. Загинуло 30 осіб, але кількість жертв може зрости. Медики продовжують боротися за життя 18 поранених.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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«Російська бомба фактично вдарила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм», — повідомив він.

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Внаслідок удару в місті також пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На опублікованому відео видно тіла, розкидані по вулиці, заваленій уламками, а також обвуглений корпус автобуса.

«Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це, реагував жорстко — саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли», — наголосив Зеленський.

Росія вдарила по маршрутках у Краматорську / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росія вдарила по маршрутках у Краматорську / © ДСНС

Росія вдарила по маршрутках у Краматорську / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Атака на Краматорськ — що відомо

Російські війська завдали удару по двох рейсових автобусах із цивільними у Краматорську. Після атаки обидва транспортні спалахнули, вогонь також перекинувся на прилеглу відкриту територію.

Через різке погіршення безпекової ситуації у Краматорську та Слов’янську ухвалили рішення зупинити роботу громадського транспорту.

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