Запоріжжя / © Facebook / Запорізька ОВА

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У Запоріжжі внаслідок чергової російської атаки постраждала цивільна інфраструктура. Окупанти завдали удару по дитячому садку, після чого в сусідньому житловому будинку виникла пожежа.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

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За інформацією ОВА, займання сталося в одній із квартир п'ятиповерхівки, розташованої неподалік атакованого дошкільного закладу.

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Наразі інформацію про можливих травмованих уточнюють.

Додаткових подробиць щодо масштабів пошкоджень дитячого садка та житлового будинку обласна влада поки не оприлюднила.

Раніше ми писали про те, що російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя, поціливши в об’єкти промислової інфраструктури у трьох районах міста. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, 11 постраждали.

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