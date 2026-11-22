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Росія вдарила по дитячому садочку у великому місті — що відомо про наслідки
Російський «Шахед» влучив у дитячий садок у Немишлянському районі Харкова. Є двоє постраждалих, пошкоджені вікна багатоповерхівки.
Російські війська ввечері 22 листопада атакували Харків ударними безпілотниками. Один із ворожих «Шахедів» влучив у дитячий садок у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки є двоє постраждалих.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, внаслідок влучання у дитячий садок також пошкоджені вікна в прилеглому багатоповерховому будинку.
У Холодногірському районі Харкова зафіксували влучання ще одного російського безпілотника — реактивного «Шахеда».
Наслідки ворожої атаки та інформація про постраждалих уточнюються.
Тим часом стали відомі деталі порятунку людей з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у Димері. Зокрема, ДСНС-ники врятували 7-річного Давида, який провів під бетонними уламками майже 14 годин.
Нагадаємо, у Димері на Київщині триває розбір завалів зруйнованої російським ударом багатоповерхівки. Вночі проти 22 листопада армія РФ атакувала безпілотниками Київську область.