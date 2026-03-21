Росія вдарила по дитсадку поблизу обласного центру: що відомо (фото)

Атака на Сумщину / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У Сумській громаді, 21 березня, російські війська завдали удару по території закладу дошкільної освіти. Влучання зафіксували у Великочернеччинському старостаті.

Про це повідомили у Сумській міській раді.

«Зафіксовано влучання БпЛА типу „Молнія“ по території закладу дошкільної освіти у Великочернеччинському старостаті», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Унаслідок удару пошкоджено будівлю дитячого садка. Зокрема, вибито вікна та двері.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім атаки безпілотником, російські війська завдали ще чотири удари керованими авіабомбами по території старостату. Наразі наслідки цих обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, 21 березня російські війська вдруге за день атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи, в одному з районів було зафіксовано задимлення.

Реклама

За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок атаки було знеструмлено понад 47 тисяч абонентів. Частину споживачів уже вдалося заживити, інші залишаються без електропостачання до завершення відновлювальних робіт.

«В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням. В будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею», — повідомив Федоров.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також внаслідок ранкового удару російського дрона по приватному будинку у Запоріжжі загинуло подружжя.

Реклама

Про це повідомило «Суспільне», опублікувавши відео з місця трагедії. На кадрах видно, як собака загиблих не відходить від згарища, виє та намагається вирватися з повідця, щоб повернутися до місця, де були його господарі. Чотирилапого, який намагається дістатися до зруйнованого будинку, стримували люди.