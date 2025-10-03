Росія вдарила по енергетиці Донеччини: частина області без світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Внаслідок чергових ворожих обстрілів російські війська знеструмили частину Донецької області.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі, сьогодні їхньою мішенню стала енергетика. Без світла залишилися Дружківка та Костянтинівка повністю, а також деякі райони Краматорська.

Місцеві органи влади та відповідальні служби продовжують працювати на місцях. Відновлення електропостачання розпочнеться негайно, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, внаслідок ударів армії РФ по критичній інфраструктурі частково знеструмлені Конотопський і Шосткинський райони Сумської області.

На Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару.

Також мешканці міста Дніпро бачили в небі дивний спалах перед тим, як почалися перебої з електропостачанням.