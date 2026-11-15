Росія вдарила по енергетиці: дві області України частково залишилися без світла

Росія атакувала енергетику / © Associated Press

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Росія 15 листопада вкотре атакувала енергетичний об’єкт. Через пошкодження енергообладнання без світла залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах вимушені аварійні відключення світла.

Про це повідомили в Укренерго.

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«Усі відповідальні служби постійно на зв’язку та координують свої дії. Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – мовиться у повідомленні.

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Ситуація у Запорізькій області

Очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін заявив, що внаслідок ворожої атаки у частини мешканців Запорізької області зникло електропостачання. Усі важливі об’єкти перейшли на резервне живлення.

«Усі відповідальні служби працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі людей. Розумію, наскільки складна ця ситуація для кожного. Про всі подальші зміни обов’язково повідомлятиму», – написав він.

Ситуація у Дніпропетровській області

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що через ворожу атаку частково залишилися без світла населені пункти Дніпровського та Камʼянського районів.

Енергетики вже працюють, щоб відновити електропостачання. Лікарні та обʼєкти критичної інфраструктури переходять на живлення від генераторів.

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Також працюють Пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом.

Нагадаємо, що У ДТЕК пояснили причини частих відключень світла у місті Дніпро новими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру та перевантаження електромереж. Росія постійно атакує електростанції та мережі, якими електроенергія надходить до Дніпра.

У компанії пояснили, що через пошкодження енергетичної інфраструктури в системі бракує потужності, а передавання електроенергії до споживачів ускладнилося. Тому Укренерго змушене запроваджувати екстрені та стабілізаційні відключення, щоб уникнути масштабних аварій.

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