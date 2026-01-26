Росія вдарила по енергетиці Харкова: частина міста без світла

Енергетика / © Associated Press

У понеділок увечері російські війська здійснили масований комбінований удар по Харкову, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, що призвело до масштабного знеструмлення регіону.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки влучань та постраждалі

За інформацією Синєгубова, наразі близько 80% міста та області перебувають без електроенергії. Окрім енергетичного об’єкта, під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура в Індустріальному районі міста. Зокрема, зафіксовані пошкодження двох шкіл. Відомо про двох постраждалих цивільних, які наразі перебувають під наглядом медиків.

«Це була комбінована атака — ракетні удари та БпЛА… Двоє людей зазнали поранень, вони отримують усю необхідну медичну допомогу», — повідомив очільник області.

Ситуація з енергопостачанням

Удар спричинив критичну ситуацію в енергосистемі регіону. Через значні руйнування енергетики були змушені запровадити аварійні графіки відключень, аби стабілізувати мережу.

«Під ворожими ударами опинилася наша енергетика — є досить серйозні ушкодження. Біля 80% міста Харкова і області зараз без електроенергії, оскільки у нас діють аварійні графіки відключень», — зазначив Олег Синєгубов.

Відновлювальні роботи

Як повідомив Синєгубов, на місцях влучань працюють рятувальники, енергетики та профільні служби. Головне завдання на цей час — максимально швидко ліквідувати наслідки атаки та розпочати відновлення подачі світла в оселі мешканців. Синєгубов запевнив, що фахівці роблять усе можливе для найскорішого відновлення енергопостачання.

Нагадаємо, Харків зазнав нового ворожого обстрілу 26 січня. Частина міста залишилася без світла, а Індустріальний район постраждав від влучання балістичної ракети по школі та житлових багатоповерхівках. Є постраждалі.

Після «прильотів» стався блекаут: частина міста поринула в темряву, а в мережі зафіксовані стрибки напруги. Жителям радять тимчасово вимкнути побутові прилади для безпеки.