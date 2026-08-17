Росія вдарила по енергооб’єкту в Чернігові: люди залишилися без світла

Чернігівобленерго / © www.rbc.ua

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Унаслідок чергового обстрілу з боку російських окупаційних військ зазнав пошкоджень об’єкт енергетичної інфраструктури в Чернігові. Понад 10 тисяч абонентів залишилися без світла через ворожу атаку.

Про це АТ «Чернігівобленерго» повідомило у Telegram.

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«Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб’єкт. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів», — йдеться у повідомленні.

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Фахівці зазначають, що енергетики готові негайно приступити до аварійно-відновлювальних робіт, як тільки це дозволить безпекова ситуація в місті.

Містян закликають зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями щодо термінів повернення світла.

Раніше ми писали про те, що через атаку РФ у ніч проти 13 липня без світла залишилися майже 70 тисяч абонентів у Чернігові та Чернігівській області.

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