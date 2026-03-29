Росія вдарила по готелю в одному з міст: є постраждалий
Російські війська атакували дронами готель у центрі Слов’янська, внаслідок чого постраждала цивільна людина.
Про це інформує «Радіо Свобода».
Що відомо про удар по Слов’янську
За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждав один цивільний. Детальної інформації про його стан наразі немає.
Місцева влада повідомила, що ударів було кілька: по об’єкту влучили дрони-камікадзе. Внаслідок атаки будівля зазнала пошкоджень.
З’явилися кадри з місця події — на них видно наслідки влучання та руйнування в центральній частині міста.
Наразі на місці працюють відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань і наявності інших постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, ввечері 28 та вночі 29 березня російська армія маосвано атакувала територію України. Ворог застосував сотні дронів та ракети, зокрема «Кинджал». Наслідки обстрілу є на Київщині, Хмельниччині, Сумщині, Одещині, Миколаївщині. Фіксують руйнування. Також постраждали люди, серед них — діти. Усе, що відомо про наслідки удару РФ — читайте у матеріалі ТСН.ua.