Росія вдарила по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині: що відомо про наслідки
Наразі відомо, що одна вантажівка — згоріла, інша — серйозно пошкоджена. Дві — змогли вирватися з-під ударів.
Російська армія вдарила по гуманітарній місії ООН у Херсонській області. Пошкоджено вантажівку.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
«Зранку у Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН», — повідомив Прокудін.
За його словами, ворог атакував чотири білі автівки з відповідним маркуванням, там не було військової техніки. Машини везли допомогу людям.
Наразі відомо, що один транспортний засіб — згорів, інший — серйозно пошкоджений. Дві — змогли вирватися з-під ударів. Попередньо, ніхто не постраждав.
«Сьогодні „друга армія“ світу перемогла кілька тонн „гуманітарки“. Терористи — більше тут сказати нічого», — пише Прокудін.
Нагадаємо, Росія накопичує війська біля Херсона. В ISW пояснили, чи готується новий наступ.