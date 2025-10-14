ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
518
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині: що відомо про наслідки

Наразі відомо, що одна вантажівка — згоріла, інша — серйозно пошкоджена. Дві — змогли вирватися з-під ударів.

Росія вдарила по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині

Росія вдарила по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російська армія вдарила по гуманітарній місії ООН у Херсонській області. Пошкоджено вантажівку.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

«Зранку у Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН», — повідомив Прокудін.

За його словами, ворог атакував чотири білі автівки з відповідним маркуванням, там не було військової техніки. Машини везли допомогу людям.

Наразі відомо, що один транспортний засіб — згорів, інший — серйозно пошкоджений. Дві — змогли вирватися з-під ударів. Попередньо, ніхто не постраждав.

«Сьогодні „друга армія“ світу перемогла кілька тонн „гуманітарки“. Терористи — більше тут сказати нічого», — пише Прокудін.

Нагадаємо, Росія накопичує війська біля Херсона. В ISW пояснили, чи готується новий наступ.

Дата публікації
Кількість переглядів
518
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie