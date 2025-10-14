Росія вдарила по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині: що відомо про наслідки

Росія вдарила по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Реклама

Російська армія вдарила по гуманітарній місії ООН у Херсонській області. Пошкоджено вантажівку.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

«Зранку у Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН», — повідомив Прокудін.

Реклама

За його словами, ворог атакував чотири білі автівки з відповідним маркуванням, там не було військової техніки. Машини везли допомогу людям.

Наразі відомо, що один транспортний засіб — згорів, інший — серйозно пошкоджений. Дві — змогли вирватися з-під ударів. Попередньо, ніхто не постраждав.

«Сьогодні „друга армія“ світу перемогла кілька тонн „гуманітарки“. Терористи — більше тут сказати нічого», — пише Прокудін.

Нагадаємо, Росія накопичує війська біля Херсона. В ISW пояснили, чи готується новий наступ.