Росія вдарила по інфраструктурі біля північного кордону: загинули люди, багато поранених (фото)

У Хутір-Михайлівській громаді через атаку РФ загинули два брати, ще один чоловік поранений.

Світлана Несчетна
Поліція документує воєнні злочини на Сумщині / © Національна поліція України

На Сумщині троє людей загинули та 13 зазнали поранень внаслідок російських атак.

Про це повідомила Національна поліція України у Facebook, яка документує воєнні злочини.

У Хутір-Михайлівській громаді загинули брати віком 37 та 33 роки. Крім того, поранення отримали 54-річний та 40-річний чоловіки.

У Великописарівській громаді внаслідок атак ворожих дронів загинув 62-річний чоловік, ще один місцевий житель, 55 років, зазнав поранень.

В Есманьській громаді внаслідок удару керованою авіабомбою постраждали четверо цивільних: чоловіки 69 та 61 років, а також жінки 50 і 73 років.

У Ворожбянській громаді через влучання ворожого безпілотника у цивільний автомобіль травмовано двох чоловіків віком 64 та 65 років. У Хотінській громаді внаслідок атаки ворожого дрону поранення отримав 69-річний чоловік.

У Сумській міській громаді внаслідок атаки безпілотного літального апарата поранення отримали чоловіки 28 та 49 років. Також внаслідок влучання безпілотника по місту постраждав 23-річний хлопець.

Нагадаємо, 18 березня в селі Уздиця на Глухівщині двоє дітей віком 13 та 10 років виявили предмет, зовні схожий на детонатор. Знахідка вибухнула в руках старшого хлопця. Дитину з множинними травмами госпіталізували до лікарні.

