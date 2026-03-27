Росія вдарила по інфраструктурі одного з міст: спалахнула пожежа
Сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність, збивши 14 ворожих БпЛА у небі над областю та Криворіжжям, проте уникнути руйнувань не вдалося.
У ніч проти 27 березня ворог здійснив чергову атаку безпілотниками на Кривий Ріг та Криворіжжя. Попри активну роботу ППО, зафіксовані влучання в інфраструктуру та житловий сектор.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.
Наслідки атаки у Кривому Розі
«Внаслідок ворожої атаки були й влучання, у Кривому Розі пошкоджено інфраструктуру, там виникла пожежа, вже загашена, приватний будинок, авто. Головне — без втрат», — написав Вілкул.
Ситуація в області
Якщо у Криворізькому районі ніч минула відносно спокійно, то Нікопольщина знову опинилася під масованим вогнем. Ворог застосував артилерію та дрони проти Нікополя, а також Марганецької, Покровської, Мирівської та Червоногригорівської громад.
Внаслідок обстрілів поранено 17-річну дівчину. Також пошкоджено підприємство та транспортні засоби.
Яка ситуація у місті зранку
Станом на ранок ситуація в Кривому Розі залишається контрольованою. Лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт працюють у штатному режимі.
Варто зауважити, що сьогодні, 27 березня, о 14:20 у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони) відбудеться плановий виробничий вибух. Мешканців просять не панікувати — процес повністю контрольований.
Нагадаємо, 23 березня росіяни атакували Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура. Є поранені люди.