ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
610
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по інфраструктурі одного з міст: спалахнула пожежа

Сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність, збивши 14 ворожих БпЛА у небі над областю та Криворіжжям, проте уникнути руйнувань не вдалося.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Кривий Ріг

Кривий Ріг / © Олександр Вілкул

У ніч проти 27 березня ворог здійснив чергову атаку безпілотниками на Кривий Ріг та Криворіжжя. Попри активну роботу ППО, зафіксовані влучання в інфраструктуру та житловий сектор.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

Наслідки атаки у Кривому Розі

Сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність, збивши 14 ворожих БпЛА у небі над областю та Криворіжжям. Проте уникнути руйнувань не вдалося.

«Внаслідок ворожої атаки були й влучання, у Кривому Розі пошкоджено інфраструктуру, там виникла пожежа, вже загашена, приватний будинок, авто. Головне — без втрат», — написав Вілкул.

Ситуація в області

Якщо у Криворізькому районі ніч минула відносно спокійно, то Нікопольщина знову опинилася під масованим вогнем. Ворог застосував артилерію та дрони проти Нікополя, а також Марганецької, Покровської, Мирівської та Червоногригорівської громад.

Внаслідок обстрілів поранено 17-річну дівчину. Також пошкоджено підприємство та транспортні засоби.

Яка ситуація у місті зранку

Станом на ранок ситуація в Кривому Розі залишається контрольованою. Лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт працюють у штатному режимі.

Варто зауважити, що сьогодні, 27 березня, о 14:20 у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони) відбудеться плановий виробничий вибух. Мешканців просять не панікувати — процес повністю контрольований.

Нагадаємо, 23 березня росіяни атакували Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура. Є поранені люди.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie