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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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337
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Росія вдарила по історії Одеси: що відомо про пошкоджений будинок Маргуліса 1912 року (фото)

Російська атака на Одесу пошкодила прибутковий будинок Маргуліса, зведений 1912 року. Історія 100-річної архітектурної пам’ятки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
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Росія вдарила по історії Одеси: що відомо про пошкоджений будинок Маргуліса 1912 року (фото)

Будинок Маргуліса після атаки РФ Фото: Суспільне Одеса/Борис Бухман / © Суспільне

Унаслідок нічного обстрілу Одеси з боку Росії 21 липня 2026 року було пошкоджено одну з історичних будівель міста — прибутковий будинок Маргуліса, якому понад століття.

Фото будинку надає «Суспільне.Одеса».

Унікальний будинок розташований на вулиці Маразліївській, 34Б.

Що відомо про понад 100-річну пам’ятку Одеси

Будівлю звели 1912 року за проєктом інженера Фелікса Паппе. Будівля є одним із помітних зразків одеського модерну з елементами югендстилю, неокласицизму та ампіру.

Російська атака 21 липня пошкодила прибутковий будинок Маргуліса в Одесі / © Суспільне

Російська атака 21 липня пошкодила прибутковий будинок Маргуліса в Одесі / © Суспільне

Історично шестиповерховий будинок належав Ігнатію Антоновичу Маргулісу — інженеру-техніку, який очолював Одеську телефонну станцію як директор-розпорядник, а також був орендарем міської електростанції.

Споруда вирізнялася серед житлової забудови початку ХХ століття не лише масштабом, а й незвичним для того часу підходом до проєктування. Будинок складається з двох секцій, а через особливості рельєфу перший поверх із боку Маразліївської переходить у напівпідвальний. Водночас із боку Сабанського провулка будівля має повноцінні шість поверхів.

Завдяки своїм розмірам і архітектурному рішенню будинок Маргуліса протягом десятиліть залишався однією з найвищих споруд Одеси.

Квартири у будинку свого часу були розраховані на заможних мешканців міста. Про це свідчило, зокрема, оздоблення інтер’єрів.

Також на фасаді будівлі встановлено меморіальну дошку на честь українського художника Григорія Крижевського, який проживав у цьому будинку.

Нагадаємо, раніше йшлося про ймовірну масовану атаку Росії найближчими днями. Армія противника може завдати нового масованого ракетного удару по Україні.

Водночас до кінця літа загроза атак балістикою зберігатиметься, а ситуація із захистом українського неба навряд чи суттєво зміниться.

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Дата публікації
Кількість переглядів
337
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