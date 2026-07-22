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Росія вдарила по історії Одеси: що відомо про пошкоджений будинок Маргуліса 1912 року (фото)
Російська атака на Одесу пошкодила прибутковий будинок Маргуліса, зведений 1912 року. Історія 100-річної архітектурної пам’ятки.
Унаслідок нічного обстрілу Одеси з боку Росії 21 липня 2026 року було пошкоджено одну з історичних будівель міста — прибутковий будинок Маргуліса, якому понад століття.
Фото будинку надає «Суспільне.Одеса».
Унікальний будинок розташований на вулиці Маразліївській, 34Б.
Що відомо про понад 100-річну пам’ятку Одеси
Будівлю звели 1912 року за проєктом інженера Фелікса Паппе. Будівля є одним із помітних зразків одеського модерну з елементами югендстилю, неокласицизму та ампіру.
Історично шестиповерховий будинок належав Ігнатію Антоновичу Маргулісу — інженеру-техніку, який очолював Одеську телефонну станцію як директор-розпорядник, а також був орендарем міської електростанції.
Споруда вирізнялася серед житлової забудови початку ХХ століття не лише масштабом, а й незвичним для того часу підходом до проєктування. Будинок складається з двох секцій, а через особливості рельєфу перший поверх із боку Маразліївської переходить у напівпідвальний. Водночас із боку Сабанського провулка будівля має повноцінні шість поверхів.
Завдяки своїм розмірам і архітектурному рішенню будинок Маргуліса протягом десятиліть залишався однією з найвищих споруд Одеси.
Квартири у будинку свого часу були розраховані на заможних мешканців міста. Про це свідчило, зокрема, оздоблення інтер’єрів.
Також на фасаді будівлі встановлено меморіальну дошку на честь українського художника Григорія Крижевського, який проживав у цьому будинку.
Нагадаємо, раніше йшлося про ймовірну масовану атаку Росії найближчими днями. Армія противника може завдати нового масованого ракетного удару по Україні.
Водночас до кінця літа загроза атак балістикою зберігатиметься, а ситуація із захистом українського неба навряд чи суттєво зміниться.