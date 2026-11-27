Пожежа / © ТСН.ua

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Ввечері 27 листопада Росія атакувала Харківщину. Внаслідок ворожого обстрілу у Пісочині постраждали восьмеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Атака РФ на Харківщину — що відомо

За його словами, російська армія атакувала приватний будинок у Пісочині, через що там спалахнула пожежа.

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Внаслідок ворожого удару постраждала 16-річна дівчина — їй надають допомогу медики. Загалом, серед потерпілих є троє дітей.

«Медики надають необхіду допомогу», — зазначив Синєгубов.

На місці події працюють усі профільні служби.

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Нагадаємо, росіяни 27 листопада атакували підприємство у Ніжині Чернігівської області. Є загиблі та поранені. Люди ще можуть бути під завалами.

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Також у ніч проти 27 листопада російські війська атакували інфраструктуру та житлові будинки в дев’яти областях України.

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