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Росія вдарила по Харківщині: серед постраждалих — троє дітей
Російська армія ввечері 27 листопада атакувала Харківщину. В одному з населених пунктів області є постраждалі.
Ввечері 27 листопада Росія атакувала Харківщину. Внаслідок ворожого обстрілу у Пісочині постраждали восьмеро людей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Атака РФ на Харківщину — що відомо
За його словами, російська армія атакувала приватний будинок у Пісочині, через що там спалахнула пожежа.
Внаслідок ворожого удару постраждала 16-річна дівчина — їй надають допомогу медики. Загалом, серед потерпілих є троє дітей.
«Медики надають необхіду допомогу», — зазначив Синєгубов.
На місці події працюють усі профільні служби.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, росіяни 27 листопада атакували підприємство у Ніжині Чернігівської області. Є загиблі та поранені. Люди ще можуть бути під завалами.
Також у ніч проти 27 листопада російські війська атакували інфраструктуру та житлові будинки в дев’яти областях України.