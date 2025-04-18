Росія вдарила по Харкову ракетами з касетний начинням: є загиблий та постраждалі

Росія обстріляла Харків / © Вікіпедія

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Російські загарбники в ніч проти 18 квітня завдали удару по Харкову балістичними ракетами з касетним начинням.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

"За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням", - заявив Терехов і додав про великі площі ураження.

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Він заявив, що в результаті обстрілу постраждало 26 осіб, один чоловік загинув.

За попередньою інформацію постраждали 15 багатоквартирних будинків.

Голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість постраждалих через ранкові ракетні удари по Харкову збільшилась 24 до людей. Серед постраждалих дві дитини: 4 роки та 2,8 років.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 18 квітня атакували Харків ракетами.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 18 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.