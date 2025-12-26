Атака по Харкову (ілюстративне фото) / © Харківська ОВА

Внаслідок атаки російських окупантів на Харків поранення отримало немовля. Загальна кількість постраждалих на цей час зросла до трьох осіб.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Серед постраждалих у Харкові — 9-місячна дівчинка. Загалом на цей час відомо про трьох поранених», — повідомив Олег Синєгубов.

Також додав, що медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Харкові та передмісті пролунала серія вибухів через атаку керованими авіабомбами (КАБ). За попередніми даними, зафіксовано влучання у Шевченківському районі міста. Є загиблі та постраждалі, наразі кількість уточнюється.