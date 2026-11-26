Пожежа / © Фото з відкритих джерел

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Росія атакувала Хмельниччину ввечері 26 листопада. Після ворожого удару спалахнула пожежа на одному з підприємств.

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА (ОВА) Сергій Тюрін.

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За його інформацією, до гасіння вогню залучили рятувальників. Даних про постраждалих наразі немає.

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«До ліквідації пожежі залучені рятувальники. На місці також працюють усі необхідні служби», — зазначив Тюрін.

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Нагадаємо, у Харкові російські війська вдруге від початку повномасштабного вторгнення атакували басейн, у якому готується до міжнародних змагань національна збірна України з артистичного плавання.

Окрім цього, у Києві вранці 26 листопада спалахнула сильна пожежа на лівому березі неподалік станції червоної гілки метро. Загоряння виникло в районі одного з торговельних центрів унаслідок нічної балістичної атаки на столицю.

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