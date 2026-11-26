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Росія вдарила по Хмельниччині: на підприємстві спалахнула пожежа — перші подробиці
Російська армія атакувала Хмельниччину ввечері 26 листопада. Після удару на території одного з підприємств спалахнула пожежа — з’явилися перші подробиці наслідків атаки.
Росія атакувала Хмельниччину ввечері 26 листопада. Після ворожого удару спалахнула пожежа на одному з підприємств.
Про це повідомив голова Хмельницької ОДА (ОВА) Сергій Тюрін.
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За його інформацією, до гасіння вогню залучили рятувальників. Даних про постраждалих наразі немає.
«До ліквідації пожежі залучені рятувальники. На місці також працюють усі необхідні служби», — зазначив Тюрін.
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Нагадаємо, у Харкові російські війська вдруге від початку повномасштабного вторгнення атакували басейн, у якому готується до міжнародних змагань національна збірна України з артистичного плавання.
Окрім цього, у Києві вранці 26 листопада спалахнула сильна пожежа на лівому березі неподалік станції червоної гілки метро. Загоряння виникло в районі одного з торговельних центрів унаслідок нічної балістичної атаки на столицю.