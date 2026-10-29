Наслідки удару по Кременчуку / © ДСНС

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Унаслідок російської атаки на Кременчук Полтавської області загинуло троє людей, ще 32 дістали поранення, серед постраждалих — шестеро дітей. Дев’ятьох людей госпіталізували, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Через загибель людей 30 жовтня на Полтавщині оголосили день жалоби.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі.

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За інформацією Дяківнича, станом на 17:30 четверга, 29 жовтня, внаслідок російської атаки на Кременчук загинуло троє людей, ще 32 постраждали, зокрема шестеро дітей.

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Дев’ятьох поранених госпіталізували до стаціонарних відділень медичних закладів. Двоє пацієнтів перебувають у тяжкому стані — це 16-річний хлопець і 72-річний чоловік. Ще семеро госпіталізованих мають стан середньої тяжкості.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено житлові будинки та школу-інтернат

За словами начальника Полтавської ОВА, російські війська завдали ударів по двох локаціях у Кременчуці.

На одному місці пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, на іншому — приватні будинки та будівля школи-інтернату.

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Дітей зі школи-інтернату встигли перевести до укриття.

На місцях атаки працюють відповідні служби та оперативний штаб. Комунальники і благодійні організації допомагають мешканцям тимчасово закривати пошкоджені вікна та стелі. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

На Полтавщині оголосили день жалоби

У зв’язку з загибеллю людей 30 жовтня на території Полтавської області оголошено день жалоби.

«Мої щирі співчуття рідним і близьким», — написав Віталій Дяківнич.

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Остаточні наслідки російського удару уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 жовтня у місті Кременчук на Полтавщині ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. Тоді було відомо про 3 загиблих і 15 поранених.

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