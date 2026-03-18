Росія вдарила по критичній інфраструктурі на півдні України: спалахнула пожежа

Ворог гатив дронами по Одещині і завдав пошкоджень.

Ірина Лаб'як
Пожежа в Одеській обласні через нічну російську атаку

Пожежа в Одеській обласні через нічну російську атаку

Російські окупанти у ніч проти 18 березня атакували Одеську область ударними безпілотниками, поціливши у важливий об’єкт. Внаслідок удару спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Уночі загарбники здійснили атаку на Одещину ударними дронами. Ворожі удари пошкодили об’єкт критичної інфраструктури та частину обладнання. На щастя, минулося без постраждалих.

Пожежу, що виникла на місці влучання, рятувальники швидко загасили. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 17 березня російські війська також атакували Одещину, пошкодивши об’єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. За даними ОВА та ДСНС, на підприємствах виникли пожежі; жертв не було. Через обстріл в окремих населених пунктах були перебої зі світлом, а критична інфраструктура була переведена на резервне живлення.

