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ТСН у соціальних мережах

Обстріл Києва

Обстріл Києва / © Getty Images

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1584
Час на прочитання
1 хв

Росія завдала одного з найстрашніших ударів по Україні ракетами та дронами: онлайн про наслідки

Росія завдала ударів по мирних мешканціях в кількох містах України. Тривоги лунали над всією територією держави.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський

Росія обстріляла Київ, Одесу та Запоріжжя в ніч проти 17 червня. В цивільну інфрастрктуру та будинки летіли дрони та ракети. В деяких районах “Шахеди“ залітали просто в багатоповерхівки.

Удари утворили вирви в Києві, знищили житлові будинки та зруйнували історичні будівлі в центрі Одеси. Під завалами рятувальник шукають тих, хто міг вціліти.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, де розповідає про наслідки російського удару про Україні.

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