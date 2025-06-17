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Росія завдала одного з найстрашніших ударів по Україні ракетами та дронами: онлайн про наслідки
Росія завдала ударів по мирних мешканціях в кількох містах України. Тривоги лунали над всією територією держави.
Росія обстріляла Київ, Одесу та Запоріжжя в ніч проти 17 червня. В цивільну інфрастрктуру та будинки летіли дрони та ракети. В деяких районах “Шахеди“ залітали просто в багатоповерхівки.
Удари утворили вирви в Києві, знищили житлові будинки та зруйнували історичні будівлі в центрі Одеси. Під завалами рятувальник шукають тих, хто міг вціліти.
ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, де розповідає про наслідки російського удару про Україні.