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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по Києву північнокорейськими ракетами: деталі Defense Express

Росіяни удосконалили KN-23.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар по Києву.

Ракетний удар по Києву. / © Associated Press

Цієї ночі для комбінованого удару по Києву росіяни застосували північнокорейські балістичні ракети KN-23.

Про це повідомили експерти Defense Express.

"У Мережі вже активно розповсюдилось відео з падінням KN-23 у житлову забудову столиці, на якому також видно ще одну хмару від вибуху. Маємо нагадати, що навіть у випадку підбиття балістичної ракети вона все одно падає і якщо не було знищено бойову частину, то вона детонує на землі", - зауважують експерти.

В Defense Express наголошують, що росіяни удосконалили KN-23 для досягнення більшої точності та надійності. Адже відомі спроби, коли їхнє використання у 50% випадків завершувались тим, що ракети розпадались у повітрі. Окрім того, відхиляння від можливої цілі могло становити до 1,5 км.

За словами аналітиків проєкту, часом такі атаки завершувались падінням північнокорейських ракет далеко від будь-яких можливих цілей для ударів.

"Але тепер ті зміни, які були внесені у ракету російськими фахівцями, вочевидь дозволяють ворогу активніше застосовувати KN-23 для ударів по цілями типу "житловий масив" з метою терору та вбивства цивільного населення", - наголошують експерти.

Нагадаємо, в КМВА повідомили, що цієї ночі на Київ “летіло все". Через атаку безпілотників та ракет у кількох районах столиці фіксують наслідки. Загинуло щонайменше вісім осіб.

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