Росія вдарила по маршрутці з людьми в обласному центрі: є поранені
Усі постраждалі були доправлені до лікарні. Водій маршрутки у дуже важкому стані.
Окупанти зранку атакували маршрутний автобус у Херсоні.
Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Шанько.
«Відомо про 7 постраждалих внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона на маршрутне таксі в Дніпровському районі близько 8.30. До лікарні доправлено дівчину 19 років, трьох жінок 68, 50 і 43 років та трьох чоловіків 71, 63 та 51 років. В усіх потерпілих — вибухові та закриті черепно-мозкові травми, множинні уламкові поранення рук, ніг, тулубів», — зазанчив він.
За останніми даними, у тяжкому стані 51-річний водій автобуса. Чоловік дістав множинні поранення черевної порожнини та ніг. Лікарні борються за його життя.
Війна в Україні — Росія атакує мирні міста
Сьогодні, 3 квітня, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шосткинській громаді у Сумській області.
У Шостці, за даними місцевої влади, загинула 59-річна жінка.
У Харкові терор тривав до самого ранку.
Моніторингові пабліки попереджають, що РФ здійснила пускові маневри бортами Ту-160. У низці регіонів лунає повітряна тривога.