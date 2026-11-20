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Росія вдарила по медичному закладу в Харкові: повідомляють про постраждалих
Російські війська атакували медичний заклад у Шевченківському районі Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок удару є постраждалі.
У Харкові під російський удар потрапив медичний заклад, розташований у Шевченківському районі міста. Надходять перші повідомлення про постраждалих.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, російські війська завдали удару по території медичного закладу.
«Попередньо є постраждалі», — зазначив мер.
Кількість постраждалих, їхній стан та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.
Інформації про тип озброєння, яким російські війська атакували медичний заклад, поки немає.
Нагадаємо, що раніше у Києві зафіксували влучання біля одного з мостів: Кличко повідомив про наслідки атаки