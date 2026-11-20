Швидка допомога / © pixabay.com

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У Харкові під російський удар потрапив медичний заклад, розташований у Шевченківському районі міста. Надходять перші повідомлення про постраждалих.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, російські війська завдали удару по території медичного закладу.

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«Попередньо є постраждалі», — зазначив мер.

Кількість постраждалих, їхній стан та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Інформації про тип озброєння, яким російські війська атакували медичний заклад, поки немає.

Нагадаємо, що раніше у Києві зафіксували влучання біля одного з мостів: Кличко повідомив про наслідки атаки

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