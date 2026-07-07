- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1211
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила по місту в центрі України: “прилетіло” по залізниці, деталі від влади
Після ранкової атаки російських безпілотників 7 липня на Полтавщині до медиків звернулася одна людина. Потерпілому надають усю необхідну допомогу.
Сьогодні зранку ворог атакував Полтавську громаду. Безпілотник влучив по одному з приміщень підприємства залізничної інфраструктури.
Про це повідомила очільниця міської ради Катерина Ямщикова.
«Попередньо, за допомогою медиків звернулася одна людина. Їй надають усю необхідну допомогу. Пошкоджень не зафіксовано, звернень не надходило», — зазначила вона.
Нагадаємо, сьогодні росіяни випустили ракети по Дніпру. Там було чутно звуки вибухів. Містяни повідомили, що до неба піднімається чорний дим.
Крім того, у Кривому Розі внаслідок російської атаки ударним безпілотником сталося влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. На місці спалахнула велика пожежа.