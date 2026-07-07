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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1211
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Росія вдарила по місту в центрі України: “прилетіло” по залізниці, деталі від влади

Після ранкової атаки російських безпілотників 7 липня на Полтавщині до медиків звернулася одна людина. Потерпілому надають усю необхідну допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Російські війська атакували область ударними безпілотниками

Російські війська атакували область ударними безпілотниками / © Віталій Бунечко / Facebook

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні зранку ворог атакував Полтавську громаду. Безпілотник влучив по одному з приміщень підприємства залізничної інфраструктури.

Про це повідомила очільниця міської ради Катерина Ямщикова.

«Попередньо, за допомогою медиків звернулася одна людина. Їй надають усю необхідну допомогу. Пошкоджень не зафіксовано, звернень не надходило», — зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні росіяни випустили ракети по Дніпру. Там було чутно звуки вибухів. Містяни повідомили, що до неба піднімається чорний дим.

Крім того, у Кривому Розі внаслідок російської атаки ударним безпілотником сталося влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. На місці спалахнула велика пожежа.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1211
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