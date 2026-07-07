Росія вдарила по місту в центрі України: “прилетіло” по залізниці, деталі від влади

Російські війська атакували область ударними безпілотниками / © Віталій Бунечко / Facebook

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Сьогодні зранку ворог атакував Полтавську громаду. Безпілотник влучив по одному з приміщень підприємства залізничної інфраструктури.

Про це повідомила очільниця міської ради Катерина Ямщикова.



«Попередньо, за допомогою медиків звернулася одна людина. Їй надають усю необхідну допомогу. Пошкоджень не зафіксовано, звернень не надходило», — зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні росіяни випустили ракети по Дніпру. Там було чутно звуки вибухів. Містяни повідомили, що до неба піднімається чорний дим.

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Крім того, у Кривому Розі внаслідок російської атаки ударним безпілотником сталося влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. На місці спалахнула велика пожежа.

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