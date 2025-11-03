Смертельний удар по тилу ЗСУ на Дніпропетровщині: командування відреагувало

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У 30 корпусі морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердили інформацію, що російські війська 1 листопада завдали ракетно-дронового удару по населеному пункту в Самарівському районі Дніпропетровської області. Удар припав на центр селища, де не було розташовано жодних військових плаців чи об’єктів.

Про це повідомив 30-й Корпус морської піхоти ВМС ЗС України.

На жаль, унаслідок удару є втрати. Серед постраждалих — як цивільні громадяни, так і військовослужбовці бригади морської піхоти. Атака була спрямована безпосередньо по центру населеного пункту.

«Командування 30-го корпусу морської піхоти висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Наразі у військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події. Також, певні посадові особи відсторонені від займаних посад», — зазначили у командуванні.

Нагадаємо, російські війська 1 листопада завдали удару по українських військових у глибокому тилу, коли ті вишикувались на плацу для нагородження. Через цю атаку загинув 43-річний військовий Володимир Святненко з позивним «Знахар» — брат журналіста ТСН Дмитра Святненка.

Він уточнив, що брата разом із побратимами зібрали на відкритій місцевості на плацу для нагородження, коли ворог завдав по них удару балістикою.

Також напередодні угрупування військ «Схід» повідомило про російський ракетно-дроновий удар 1 листопада по громадах Дніпропетровської області, включно з Нікополем. Повідомлялося про загиблих та поранених унаслідок атаки серед військовослужбовців ЗСУ.