Росія вдарила по обласному центру: КАБи падали біля житлових будинків, є поранені

Дим після вибуху. / © Getty Images

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Вночі проти 7 серпня російська армія атакували Суми авіабомбами і дронами. В обласному центрі є постраждалі.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

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Посеред ночі росіяни завдали авіаударів двома КАБами у Ковпаківському районі. «Приліт» авіабомби стався поблизу приватного житлового будинку. У Сумах було пошкоджено приватні оселі та об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки 57-річного чоловіка було пораненою.

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Крім того, в обласному центрі FPV-дрон атакував припаркований цивільний автомобіль. Пізніше БпЛА вдарив по гаражному приміщенню. Внаслідок цього поранення отримав один чоловік.

Водночас керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підтвердив комбінований удар по території міста. З його слів, частину ворожих повітряних цілей вдалося знищити силам ППО.

«Пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт і об’єкти інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Удар по Сумській області

За даними обласної військової адміністрації, росіяни знищили поштове відділення у Глухівській громаді

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«Ворог БпЛА атакував цивільну інфраструктуру. Будівля зазнала значних руйнувань. Попередньо, люди не постраждали», — наголосив Григоров.

Знищене поштове відділення на Сумщині.

Знищене поштове відділення на Сумщині.

Нагадаємо, армія Росії тероризує Суми КАБами вже не один день. Минулої ночі росіяни скинули упродовж 8 хвилин — 8 бомб. Було уражено житлові мікрорайони з розвиненою інфраструктурою. Зокрема, у Ковпаківському районі ударною хвилею були пошкоджені торговельні об’єкти та вибиті вікна в навколишніх будинках.

У ніч проти 4 серпня Росія також скинула бомби на обласний центр. Шість КАБів влучили по цивільній інфраструктурі. Зокрема, по житлових будинках. Загинули Двоє дівчат п’яти і десяти років, а також літня жінка.

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