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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по великому обласному центру на заході країни: у місті блекаут (оновлено)

Протягом ночі і зранку Волинь перебувала під російською атако. Зокрема, «прильоти» сталися у Луцьку — є пошкодження інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Відключення світла.

Відключення світла. / © Getty Images

Зранку 16 жовтня російські реактивні БпЛА вдарили по Луцьку. Обласний центр залишився без електроенергії.

Що відомо про атаку на Луцьк і її наслідки — читайте на сайті ТСН.ua.

Протягом ранку Луцьк перебуває під атакою безпілотників — у місті кілька разів лунали сирени. Під час повітряної тривоги, яка тривала від 07:12 до 07:29, сталися нові вибухи.

Атака на Луцьк — що відомо

Тимчасовий очільник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк повідомив, що від ночі РФ безперервно атакувала регіон. Зокрема, в Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Минулося без постраждалих

«Близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури», — наголосив він.

Окрім того, у селі Маневичі було пошкоджено приватне підприємство. Щонайменші дві людини отримали травми. Втім, за даними ОВА, доля ще п’яти осіб поки не відома.

Відключення світла в Луцьку

Кореспонденти ТСН.ua повідомляли, що після вибухів в обласному центрі почалися проблеми зі світлом. У місті масово зупинився громадський електротранспорт. Окрім того, місцеві Телеграм-канали повідомляють, що на околиці Луцька після «прильоту» виникла пожежа поблизу ЛЕП.

Секретар міськради Андрій Разумовський підтвердив, що через атаку російських БпЛА у Луцьку сталося відключення світла. Наразі комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.

«Через атаку ворожих безпілотників місто залишилося без електропостачання», — наголосив чиновник.

Очільник ОВА Романюк уточнив, що внаслідок ударів по Луцьку без електропостачання опинилося 370 тисяч абонентів.

Атака на захід України — останні новини

Вночі російські війська атакували західні регіони України ударними БпЛА. Вибухи пролунали в Рівному, Луцьку та Ковелі.

Двічі протягом ночі Росія атакувала містечко Чортків у Тернопільській області. Сталися влучання. У місті пошкоджено приміщення на виробничому підприємстві. Виникла пожежа

Окрім того, зранку атака РФ продовжилася і реактивні дрони масово рухалися на захід. У низці регіонів було оголошено «жовту» повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Знову гучно було у Луцьку, Рівному, а також у Хмельницькому.

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