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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1963
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2 хв

РФ атакувала обласний центр на заході: "приліт" у гуртовий склад, загинули люди, багато поранених — усі деталі (фото)

Російський реактивний «Шахед» атакував Луцьк — горить гуртовий склад європейських товарів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Луцьк. Фото: Вечірній Луцьк

Атака на Луцьк / Фото: «Вечірній Луцьк»

Посеред дня 14 жовтня Росія атакувала реактивним безпілотником Луцьк. Пошкоджено цивільну інфраструктуру — гуртівню товарів, загинули люди.

Що відомо про атаку та її наслідки, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Від ранку в Луцьку кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Під час тривоги, яка тривала від 11:38 до 11:53, сталися вибухи. Місцева влада повідомляла, що працює ППО.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на місці атаки виникла пожежа. Небо затягнуло чорним димом.

Секретар Луцької міської ради підтвердив влучання і сильну пожежу в обласному центрі.

Атака на Луцьк — які наслідки

Виконувач обов’язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк повідомив, що росіяни атакували місто «Шахедами». Внаслідок удару виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема гуртівню європейських товарів.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Наразі триває розбирання пошкоджених конструкцій.

Окрім того, уламки пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі житлового будинку на проспекті поруч.

Що відомо про жертв

Внаслідок влучання уламків безпілотника в гуртівню «Єврогурт» загинуло троє людей. Двох осіб знайшли на місці подій, одна людина померла в лікарні. Крім того, щонайменше десять осіб травмовано.

У 9-поверховому багатоквартирному житловому будинку було травмовано двох людей, з них одна дитина.

Наслідки атаки на Луцьк

Наслідки атаки на Луцьк

Як повідомлялося, цієї ночі Луцьк здригався від вибухів. Місто атакували російські БпЛА. Стало відомо, що ворог влучив по нафтобазі.

Нагадаємо, сьогодні зранку знову під прицілом опинилися західні регіони. Зокрема, російська армія вдарила по Рівному, постраждав житловий сектор, є поранені.



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