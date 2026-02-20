- Дата публікації
Росія вдарила по об’єктах «Нафтогазу» в одній з областей: деталі
На пошкодженому об’єкті триває ліквідація наслідків російського удару.
Вночі проти 20 лютого російські війська атакували безпілотниками нафтогазову інфраструктуру у Полтавській області. Виникла пожежа та є руйнування.
Про це повідомили у пресслужбі НАК «Нафтогазу».
«Російські війська знову атакували нафтогазову інфраструктуру групи „Нафтогаз“. Це черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі», — наголосив голова правління Сергій Корецький.
З його слів, внаслідок атаки зафіксовано руйнування, на об’єкті триває пожежа. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС.
Нагадаємо, вночі проти 8 лютого Росія також атакувала об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Є Сталося влучання дронів. Активи та обладнання зазнали руйнувань. Однак минулося без постраждалихю
Окрім того, наприкінці січня Росія атакувала об’єкт "Нафтогазу" на заході України. Внаслідок влучання виникла пожежа.